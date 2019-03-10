منافسو الزمالك.. بترو أتلتيكو يهزم نصر حسين داى بثنائية ويعقد المجموعة...

جدة - عمرو شويل تغلب فريق بيترو أتلتيكو الأنجولى على نصر حسين داى بهدفين فى المباراة التى جمعت الطرفين عصر اليوم،الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

أحرز هدفى الفوز لفريق بيترو أتلتيكو ريكاردو جوب فى الدقيقة 16 ثم أضاف الهدف الثانى تياجو أزولاو بالدقيقة 39 من أحداث الشوط الاول.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد بيترو أتلتيكو الأنجولى إلى النقطة الـ 7 يتصدر بها ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن نصر حسين داى الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، فيما يأتى جورماهيا الكينى ثالثاً برصيد 6 نقاط وأخيراً الزمالك برصيد 5 نقاط.

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ولا يوجد أمام الزمالك سوى تحقيق الفوز على جورماهيا الكينى مساء اليوم لتصدر المجموعة والحفاظ على أماله فى التأهل إلى الدور ربع النهائى، قبل الجولة الأخيرة أمام نصر حسين داى 17 مارس المقبل فى الجزائر.

وفى حالة فوز الزمالك مساء اليوم، على جورماهيا الكينى سيحتاج إلى نقطة واحدة من لقاء نصر حسين داى فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات.