شكرا لقرائتكم منافسو الزمالك.. بترو أتلتيكو يهزم نصر حسين داى بثنائية ويعقد المجموعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تغلب فريق بيترو أتلتيكو الأنجولى على نصر حسين داى بهدفين فى المباراة التى جمعت الطرفين عصر اليوم،الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.
أحرز هدفى الفوز لفريق بيترو أتلتيكو ريكاردو جوب فى الدقيقة 16 ثم أضاف الهدف الثانى تياجو أزولاو بالدقيقة 39 من أحداث الشوط الاول.
بهذة النتيجة يرتفع رصيد بيترو أتلتيكو الأنجولى إلى النقطة الـ 7 يتصدر بها ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن نصر حسين داى الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، فيما يأتى جورماهيا الكينى ثالثاً برصيد 6 نقاط وأخيراً الزمالك برصيد 5 نقاط.
ولا يوجد أمام الزمالك سوى تحقيق الفوز على جورماهيا الكينى مساء اليوم لتصدر المجموعة والحفاظ على أماله فى التأهل إلى الدور ربع النهائى، قبل الجولة الأخيرة أمام نصر حسين داى 17 مارس المقبل فى الجزائر.
وفى حالة فوز الزمالك مساء اليوم، على جورماهيا الكينى سيحتاج إلى نقطة واحدة من لقاء نصر حسين داى فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات.
كانت هذه تفاصيل خبر منافسو الزمالك.. بترو أتلتيكو يهزم نصر حسين داى بثنائية ويعقد المجموعة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.