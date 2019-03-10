شكرا لقرائتكم كلوب: محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة بيرنلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول، بأداء النجم المصرى محمد صلاح فى مباراة بيرنلى التى أقيمت اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4 – 2.

وقال كلوب فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، "بالنسبة لى، كان محمد صلاح أفضل لاعب على أرض الملعب، لكنك لن ترى ذلك فى التقييمات لأنه لم يسجل".

أضاف مدرب ليفربول "مباراة جيدة، مباراة صعبة ولكنها جيدة. من الصعب دائمًا اللعب ضد بيرنلى لأسباب مختلفة، فى العادة هدف بيرنلى الأول سيكون غير صحيح، الشىء الجيد هو أنه كان فى وقتٍ مبكر، كان هناك ما يكفى من الوقت للرد وقلب النتيجة".

Advertisements

واصل كلوب تصريحاته حول مباراة ليفربول وبيرنلى قائلاً، "الهدف المبكر ليس مشكلة كبيرة. حافظنا على هدوئنا، حققنا الأهداف فى بعض اللحظات الرائعة".

وسجل أهداف ليفربول، فيرمينو "هدفين"، وساديو مانى "هدفين"، فى الدقائق 19 و29 و67 و93 على التوالى، بينما جاء هدفى بيرنلى عن طريق أشلى ويستوود يوهان بيرج جودموندسون فى الدقيقتين 6 و91 من عمر المباراة.

وشارك محمد صلاح فى المباراة وقدم عرضاً جيداً، حيث تمكن من صناعة الهدف الأول لنادى ليفربول الذى سجله فيرمينو، بعدما نجح فى اختراق دفاع المنافس من الجبهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم البرازيلى الذى أودع الكرة فى الشباك بسهولة.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 73 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما توقف رصيد بيرنلى عند 30 نقطة فى المركز الـ 17.