شكرا لقرائتكم إكرامى الشحات عن هدف فيتا فى شباك على لطفى: هذه إمكانياته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قيم إكرامى الشحات نجم النادى الأهلى وحارس العرين الأحمر السابق، أداء على لطفى حارس مرمى القلعة الحمراء، والذى خاض مباراة الأهلى وفيتا كلوب فى الجولة الخامسة بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بهزيمة الأحمر بهدف نظيف.
وقال وحش أفريقيا فى تصريحات خاصة، إن على لطفى قدم مباراة مميزة على الرغم من غيابه عن المشاركة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن التوفيق حالف الحارس الثالث للأهلى فى أكثر من كرة.
وعن الهدف الذى سكن شباك الأهلى، أكد إكرامى أنه لا يمكن اللوم على على لطفى كثيراً فهذا مستواه وإمكانياته.
كان الأهلى قد تراجع إلى المركز الثانى فى ترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، متخلياً عن المركز الأول لصالح شبيبة الساورة الجزائرى الذى رفع رصيده إلى 8 نقاط.
ويترقب الأهلى فرصة أخيرة للتأهل على دور الثمانية، عندما يستضيف نظيره الجزائرى فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، فى مباراة لا بديل فيها عن الفوز.
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