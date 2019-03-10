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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين.

يستضيف ملعب "الإمارات" فى العاصة البريطانية لندن في السادسة والنصف مساء اليوم، لإستضافة المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين.



ويدخل أرسنال ومانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات متناقضة، حيث خسر أرسنال أمام رين الفرنسي بنتيجة 1 – 3 في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي بفرنسا في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، فيما حقق مانشستر يونايتد "ريمونتادا تاريخية" بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ليحجز مقعده في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، بفضل فارق الأهداف خارج الأرض، رغم خسارته 2-صفر في مباراة الذهاب في ملعب "أولد ترافورد".

مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 58 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل إنطلاق منافسات الجولة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الخامس.

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ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل إنتزاع المركز الرابع والثأر من مانشستر يونايتد بعدما نجح الأخير في تحقيق الفوز على أرسنال بنتيجة 3 – 1 في يناير الماضي بملعب "الإمارات" ليطيح بـ"الجانرز" من مسابقة كأس الإتحاد.

مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين



في المقابل يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة نتائجه الرائعة تحت قيادة المدرب المؤقت أولي سولشاير، وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة واحدة فقط خلال 17 مباراة خاضها تحت قيادة سولشاير، الذي تولى منصب المدير الفني بشكل مؤقت في ديسمبر الماضي، كما حقق 9 انتصارات متتالية خارج الارض بمختلف المسابقات.

ويعول مانشستر يونايتد على هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل ثنائية في كل من مباريات فريقه الثلاث الأخيرة في مرمى ساوثهامبتون وكريستاس بالاس وباريس سان جيرمان؟