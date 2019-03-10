شكرا لقرائتكم فى الذكرى الـ114 على تأسيس البلوز.. حقيقة اسم تشيلسى وسبب إنشائه فى حانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى عام 2003، وبينما العالم ينظر إلى عمالقة أوروبا ريال مدريد الفائز بآخر ألقاب دورى أبطال أوروبا آنذاك، ومنافسة اللدود برشلونة، وعلى مقربة منهم هناك منافسة حامية بين المان يونايتد وبايرن ميونخ وميلان الإيطالى وليفربول الإنجليزى، وغيرهم من عمالقة الكرة فى القارة العجوز، أعلن نادى تشيلسى عن بيع اسمهمه للملياردير الروسى رومان أبراموفيتش مقابل 140 مليون جنيهًا استرلينيًا، لتكون بداية حقبة وعصر جديد فى تاريخ النادى.

114 عاما هو عمر تاريخ إنشاء العملاق اللندى، الذى تأسس فى 10 مارس عام 1905، على يد غاس ميرز، ليكون فى البداية منافس لنادى فولهام، قبل أن يصبح الآن منافس قوى على الدورى الإنجليزى والبطولات الأوروبية، وينضم قائمة كبار أوروبا.

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وبحسب عدد من التقارير الرياضية، فإن فى عام 1904، حصل غاس ميرز على ملعب ستامفورد بريدج للألعاب الرياضية وعزم على تحويله إلى ملعب كرة قدم، وقد عرض تأجيره على نادى فولهام لكن عرضه قوبل بالرفض فاختار أن يؤسس الفريق الخاص به ليستخدم الملعب، وبما أن المنطقة احتوت على نادى باسم فولهام، فقد تقرر تسمية الفريق الجديد باسم تشيلسى بعد أن اقتُرحت أسماء أخرى مثل نادى ستامفورد بريدج، ونادى لندن، ونادى كينسينجتون.

الطريف أن مؤسس النادى الإنجليزى، أراد تأجير ملعب فولهام فى البداية ليكون مقرا مؤقتا لفريقه، لكن الامر قوبل بالرفض، ليقرر تأسيس ناديه الجديد فى "حانة" أو "بار" يسمى حانة ذا رايسينغ سن أو "الشمس المشرقة" (المسماة الآن ذا بوتشر هوك)، فى الجهة المقابلة للمدخل الرئيسى لطريق نادى فولهام الحالى، وكأنه كان يقصد ذلك كنوع من الانتقام منهم عقب واقعة رفضهم لإيجار الملعب فى البداية، ثم تم اختيارها فى بداية سبتمبر من العام نفسه للمشاركة فى دورى كرة القدم الإنجليزى، بعد اعتراض من فولهام وتوتنهام على مشاركته.

أما عن اختيار اسم تشيلسى، فرغم عدم وجود أى معلومة موثقة عن سبب اختيار الاسم، لكن الاسم نفسه هو فى الأصل اسم مكان إنجليزى قديم، قبل أن يصبح واسع انتشار خلال القرن العشرين، وكان اسما للرجال والنساء معا، إلا أنه بداية من مطلع السبعينيات أصبح اسما نسائى، ويرتبط الاسم أيضا إلى بحى تشيلسى فى لندن، وبحى مدينة تشيلسى فى مدينة نيويورك (التى تتداخل مع حى هيلز كيتشن، بالإضافة إلى كونه اسم تشيلسى كلينتون، ابنة بيل كلينتون وهيلارى كلينتون، وهناك أيضا فندق تشيلسى الشهير فى مدينة نيويورك.