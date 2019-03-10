شكرا لقرائتكم سيناريوهات تأهل الزمالك بعد فوز بترو أتلتيكو على نصر حسين داى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الزمالك لملاقاة جورماهيا فى التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب فى خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ويحتاج فيها الأبيض للفوز بأى نتيجة للتشبث بفرصة الصعود لدور الثمانية بالبطولة.

وقلبت نتيجة مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى ونصر حسين داى، والتى أقيمت بأنجولا موازين المنافسة فى المجموعة بعدما أبقى بطل أنجولا على آمال الصعود حسب نتيجة الجولة الأخيرة، التى ستحسم الفريقين المتأهلين إلى دور الثمانية.

وتغير ترتيب المجموعة بعود فوز بترو أتلتيكو بحيث يحتل الفريق الأنجولى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ومن ثم نصر حسين داى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط ولكن يتفوق بترو أتلتيكو بفارق النقاط، بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأخيرا الزمالك فى المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

وتأتى سيناريوهات تأهل الزمالك كالآتى:

الأول: فوز وتعادل

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يكفى الزمالك الفوز على جورماهيا اليوم الأحد ومن ثم التعادل مع نصر حسين داى بأى نتيجة فى الجولة الأخيرة خارج الأرض لضمان الصعود إلى دور الثمانية للكونفدرالية، ووقتها ستحدد نتيجة الفريقين الآخرين موقفه من الصعود كأول أو ثانى المجموعة.

الثانى: تحقيق انتصارين

فى حال تحقيق الزمالك فوزين متتالين على جورماهيا ومن بعده نصر حسين داى سيضمن الصعود إلى دور الثمانية كأول المجموعة بدون النظر إلى نتائج باقى المنافسين.

الثالث: فوز وهزيمة

فوز الزمالك على جورماهيا على أرضه ومن ثم الخسارة خارج أرضه من بطل الجزائر قد تقذف به خارج البطولة لأن وقتها سيتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط، بينما سيصل رصيد حسين داى إلى 10 نقاط ووقتها ستحدد نتيجة المباراة الأخرى بين جورماهيا وبترو أتلتيكو مصير صاحب بطاقة الصعود الثانية.