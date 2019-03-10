شكرا لقرائتكم ليفربول ضد بيرنلى.. أرقام قياسية وإحصائيات جديدة لـ مانى وفيرمينيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق ليفربول، فوزاً غالياً على بيرنلى بنتيجة 4 – 2 فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج.

شاهدت المباراة أرقام قياسية وإحصائيات جديدة، حيث أصبح البرازيلى فيرمينيو اللاعب الوحيد الذى يسجل للموسم الرابع على التوالى بمسابقة الدورى الإنجليزى أكثر من 10 أهداف فى الموسم الواحد، بعد أن استطاع تسجيل هدفين بمباراة اليوم فى شباك بيرنلى، ولم يسبق لأى لاعب فى تاريخ ليفربول الوصول إلى هذا الرقم فى المسابقة.

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كما نجح ساديو مانى تحقيق رقماً مميزاً بعدما سجل "هدفين" فى مباراة اليوم أمام بيرنلى، وتكون هذه المباراة السادسة على التوالى التى يتمكن فيها ساديو مانى من التسجيل بمسابقة الدورى الإنجليزى بملعب "أنفيلد"، ليعادل رقم الرباعى مايكل أوين ولويس سواريز وفرناندو توريس ومحمد صلاح.

فسجل ساديو مانى فى شباك كلا من أرسنال وكريستال بالاس وليستر سيتى وبورنموث وواتفورد وبيرنلى.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة ليحتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما توقف رصيد بيرنلى عند 30 نقطة ليتحتل المركز الـ 17.