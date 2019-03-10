شكرا لقرائتكم قاسم باشا يتعادل سلبيا مع جوزتيبى بمشاركة تريزيجيه وحافظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق قاسم باشا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وكريم حافظ، مع جوزتيبى بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى التركى.

وشهدت المباراة مشاركة محمود تريزيجيه وكريم حافظ من البداية، حيث ظهر الثنائى المصرى بمستوى جيد.

هذا التعادل رفع رصيد قاسم باشا إلى 31 نقطة فى المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدورى التركى، بينما رفع جوزتيبى رصيده من النقاط إلى 17 فى المركز الـ 16.