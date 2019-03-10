تشيلسى يتعادل 1 - 1 أمام ولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى...

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جدة - عمرو شويل خطف فريق تشيلسى الإنجليزى تعادلا قاتلا أمام ضيفه ولفرهامبتون، بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
تقدم ولفرهامبتون عن طريق راؤول خيمينيز فى الدقيقة 56 من زمن المباراة، ثم سجل النجم البلجيكى إدين هازار هدف التعادل لصالح تشيلسى فى الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.
بهذه النتيجة، يرفع تشيلسى رصيده إلى 57 نقطة استمر بها فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقا بفارق 13 نقطة عن ولفرهامبتون صاحب المركز السابع برصيد 44 نقطة.
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