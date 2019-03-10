شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستقبل أبطال أولمبياد الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منح الملك سلمان بن عبدالعزيز لاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في الأرجنتين، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجتين الأولى والثانية.

وجاء ذلك خلال استقبال الملك في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير فهد بن جلوي رئيس الوفد، واللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين.

ومنح الملك سلمان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لمحمد العسيري، لاعب الكاراتيه الحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية، ووسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية لمحمد المعاوي وعلي العثمان، الحاصلين على ميداليتين برونزيتين أولمبية في ألعاب القوى ورفع الأثقال.