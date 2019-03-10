شكرا لقرائتكم النصر يسعى لإنهاء عقدة ذوب آهن آسيوياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر السعودي لإيقاف عقدة ضيفه ذوب آهن الإيراني، حينما يلاقيه يوم الاثنين على ستاد آل مكتوم بمدينة دبي الإماراتية، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ولم يعرف النصر طعم الفوز في مبارياته الثلاث التي جمعته أمام ذوب آهن في مسابقة دوري أبطال آسيا حيث مُني انتهت جميعها بفوز الفريق الإيراني.

والتقى النصر أمام ذوب آهن لأول مرة في الدور ثمن النهائي لنسخة 2011 وانتهى اللقاء لصالح الفريق الإيراني 4 - 1 سجلها محمد كاظم والبرازيلي إيغور كاسترو "هدفين" وخيري شاهين وسجّل هدف النصر الوحيد مهاجمه الكويتي السابق بدر المطوع. والتقى الفريقان مرة أخرى في نسخة 2016 بعدما وقعا في مجموعة واحدة حيث حسم ذوب آهن المباراتين بنفس النتيجة 3-صفر.

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وواجه النصر الأندية الإيرانية في المسابقات الآسيوية 5 مرات بخلاف مواجهاته أمام ذوب آهن، حيث انتصر في 3 مواجهات وخسر مواجهتين، إذ لعب أول مواجهاته الآسيوية عام 97 حينما واجه فريق بيرسبوليس وانتصر عليه 3-2 سجّلها مهاجمه الغاني المعتزل أوهين كيندي "هاتريك"، وسجّل هدفي بيرسبوليس لاعبيه أدمون بيزيك وخودادي عزيزي.

وفي دوري أبطال آسيا عام 2011 واجه النصر فريق استقلال طهران في دور المجموعات حيث فاز ذهاباً بالرياض 2-1 سجّلها حسين عبدالغني وسعد الحارثي، وخسر لقاء الإياب في طهران بذات النتيجة حيث سجّل استقلال طهران فرهاد مجيدي والعراقي هوار ملا وسجّل هدف النصر الوحيد بدر المطوع.

وفي نسخة 2015 وقع النصر مع فريق بيرسبوليس وفاز عليه ذهاباً في الرياض بثلاثية نظيفة سجّلها البولندي أدريان ميرزفسكي والأوروغوياني فابيان إستويانوف وحسن الراهب، وخسر لقاء الإياب بهدف نظيف سجّله مهدي تاريمي.