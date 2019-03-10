ديوكوفيتش إلى الدور الثالث وأوساكا تثأر من ملادينوفتش

اسماء السيد - تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول منافسه الأميركي المغمور بيورن فراتانجيلو المصنف 128 عالميا بفوزه عليه 7-6 (7-5) و6-2 وبلغ الدور الثالث من دورة انديان ويلز الأميركية في كرة المضرب، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، في حين حذوت حذوه اليابانية ناومي أوساكا.

ووجد الصربي الفائز الفائز بالبطولات الكبرى الثلاث الأخيرة صعوبة في المجموعة الأولى عندما خسر ارساله في الشوط السادس ليتخلف 2-4 ثم 3-5 لكنه استعاد توازنه وفرض التعادل 5-5 قبل ان يفوز بالجولة الفاصلة.

في المقابل، لم يجد أي صعوبة في المجموعة الثانية وأنهاها في 22 دقيقة حاسما المباراة لصالحه.

واعترف ديوكوفيتش بعد المباراة "بصراحة، كنت متوترا بعض الشيء في البداية. لم أخض أي منافسات لأكثر من خمسة أسابيع وكنت أعاني من الصدأ في المجموعة الأولى. كنت انتظر منافسي لكي يرتكب الخطأ أكثر مما كنت اتخذ المبادرة للقيام بشيء ما".

واضاف "كنت محظوظا بحسم المجموعة الأولى. بعد ذلك سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة الي".

ويشارك ديوكوفيتش للمرة الأولى في إحدى الدورات منذ ان توج بطلا لأستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي، وسيلتقي في الدور المقبل مع الألماني فيليب كولشرايبر الفائز على الأسترالي نيك كيريوس 6-4 و6-4.

وكان ديريوس يخوض غمار الدورة منتشيا بتتويجه بدورة أكابولكو المكسيكية حيث تخطى الإسباني رافايل نادال والأميركي جون ايسنر ثم الألماني ألكسندر زفيريف في النهائي.

ويرصد ديوكوفيتش اللقب السادس في انديان ويلز لتحطيم الرقم القياسي في عدد الألقاب في الدوري والذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر.

وشوهد ديوكوفيتش يتحدث الى الأميركي الاسطورة بيت سامبراس الذي تواجد في المدرجات لمتابعة المباراة.

وفي ابرز المباريات الاخرى، تغلب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا على السلوفاكي مارتن كليزان 6-3 و2-صفر ثم بانسحاب الأخير لإصابة في كاحله.

كما حقق الكندي الشاب فيليكس أوجيه ألياسيم (18 عاما) مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4 و6-2.

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وأعرب الكندي عن دهشته لنجاحه في تحقيق أول فوز له على أحد اللاعبين العشرة الاوائل على مستوى العالم بقوله "انه أمر لا يصدق، لم أكن أتوقع اللعب بهذه الطريقة. تحقيق الفوز الأول على لاعب من العشرة الاوائل في العالم أمر مميز بالنسبة الي".

وكان اليوناني تغلب على فيدرر في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

-ثأر أوساكا-

وثأرت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا وحاملة اللقب من الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش التي أقصتها من الدور الأول لدورة دبي الدولية الشهر الماضي، وتغلبت عليها 6-3 و6-4 لتبلغ الدور الثالث.

وكانت أوساكا اعتلت صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات بعد تتويجها ببطولة استراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي لتحرز ثاني ألقابها الكبيرة بعد فلاشينغ ميدوز الأميركية العام الماضي.

وكانت الأمور تسير بسهولة بالنسبة الى أوساكا عندما تقدمت في المجموعة الثانية 5-2 والارسال في صالحها لكنها خسرته لتقلص الفرنسية النتيجة الى 4-5 من دون ان تمنع اليابانية من حسم المباراة لدى القيام بارسالها التالي، في ساعة و21 دقيقة.

وقالت أوساكا "لم يسبق لي ان دافعت عن لقب في السابق وبالتالي كان الأمر جديدا علي وشعرت ببعض التوتر".

وتلتقي أوساكا في الدور التالي الأميركية دانييل كولينز الفائزة على البلجيكي كيرستن فليبكينز 6-4 و6-1.

وحققت الأميركية المخضرمة فينوس وليامس المفاجأة باقصائها التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة ثالثة بالفوز عليها 4-6 و7-5 و6-4.

وقالت الأميركية البالغة من العمر 36 عاما "لقد كافحت وبذلت أقصى جهدي".

وكانت كفيتوفا الفائزة ببطولة ويمبلدون مرتين والتي بلغت نهائي أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، في طريقها الى الخروج فائزة عندما تقدمت 4-3 في المجموعة الثالثة بكسر ارسال منافستها، لكن وليامس ردت التحية مباشرة قبل ان تحسم النتيجة في صالحها في مباراة استمرت ساعتين و27 دقيقة.