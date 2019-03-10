شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..ختام بطولة المنتخبات بالمنيا فى حضور مجدي عبد الغني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم بطولة المناطق للمنتخبات بالمنيا مواليد 2001 فى حضور مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب 2001. كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة ربيع ياسين وعادل محفوظ مدير المنتخب فى البطولة منذ السبت الماضي لمتابعة بعض اللاعبين الجدد. ويستعد منتخب الشباب مواليد 2001 للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها تنزانيا. Advertisements

بطولة المنيا لمنتخب 2001

عادل محفوظ مدير منتخب 2001

عبد الغني و ربيع ياسين

مجدي عبد الغني يسلم جوائز بطولة 2001

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