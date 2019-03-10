شكرا لقرائتكم خبر عن ‏إكرامي يقيم أداء علي لطفي أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قيم إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي وحارس العرين الأحمر السابق، أداء علي لطفي حارس مرمى القلعة الحمراء، والذي خاض مباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بهزيمة الأحمر بهدف نظيف .

وقال وحش أفريقيا في تصريحات خاصة، أن علي لطفي قدم مباراة مميزة على الرغم من غيابه عن المشاركة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن التوفيق حالف الحارس الثالث للأهلي في أكثر من كرة.

وعن الهدف الذي سكن شباك الأهلي، أكد إكرامي أنه لا يمكن اللوم تجاه علي لطفي فى هذا الهدف كثيراً ..فقد أظهر مستواه وامكانياته فى الكثير من الكرات الصعبة الأخرى..

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كان الأهلي قد تراجع إلى المركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، متخلياً عن المركز الأول لصالح شبيبة الساورة الجزائري الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط.

ويترقب الأهلي فرصة أخيرة للتأهل على دور الثمانية، عندما يستضيف نظيره الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، في مباراة لا بديل فيها عن الفوز .