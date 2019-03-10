شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني مشرفاَ على لجنة الاستادات و الملاعب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى عبد الغني عضو اتحاد الكرة توليه الإشراف على لجنة الإستادات و الملاعب ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. تقام بطولة أمم أفريقيا بمشاركة 24 منتخباً بنظامها الجديد لأول مرة بدلاً من 16 فريق. Advertisements أكد عبد الغني لـ " الخليج 365 " أنه تم تكليفه بالإشراف على لجنة الإستادات والملاعب بالبطولة وسيبدأ عمله خلال الساعات القادمة و إعداد الملاعب للبطولة بالتنسيق مع الجهات المسئولة. يذكر أنه سبق وتم اختيار أحمد عبد الله لاعب الزمالك الأسبق، رئيسا للجنة الملاعب.

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