شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تذيل المجموعة.. كيف يتأهل الزمالك لدور الـ 8 بالكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لملاقاة جورماهيا فى التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب فى خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ويحتاج فيها الأبيض للفوز بأى نتيجة للتشبث بفرصة الصعود لدور الثمانية بالبطولة.

وقلبت نتيجة مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى ونصر حسين دأى، والتى أقيمت بأنجولا موازين المنافسة فى المجموعة بعدما أبقى بطل أنجولا على آمال الصعود حسب نتيجة الجولة الأخيرة، التى ستحسم الفريقين المتأهلين إلى دور الثمانية.

وتغير ترتيب المجموعة بعد فوز بترو أتلتيكو على نصر حسين داى بهدفين دون رد، حيث يحتل الفريق الأنجولى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط و يأتى نصر حسين دى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، ولكن يتفوق بترو أتلتيكو بفارق المواجهات المباشرة ، بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأخيرا الزمالك فى المركز الرابع برصيد 5 نقاط.. وتأتى سيناريوهات تأهل الزمالك كالآتى:

السيناريو الأول

فى حال تحقيق الزمالك فوزين متتاليين على جورماهيا ومن بعده نصر حسين داى سيضمن الصعود إلى دور الثمانية كأول المجموعة دون النظر إلى نتائج باقى المنافسين. Advertisements

السيناريو الثانى

يكفى الزمالك الفوز على جورماهيا اليوم الأحد ومن ثم التعادل مع نصر حسين دأى بأى نتيجة فى الجولة الأخيرة خارج الأرض لضمان الصعود إلى دور الثمانية للكونفدرالية، ووقتها ستحدد نتيجة الفريقين الآخرين موقفه من الصعود كأول أو ثانى المجموعة.

السيناريو الثالث

فوز الزمالك على جورماهيا ثم الخسارة خارج أرضه من بطل الجزائر قد تقذف به خارج البطولة لأن وقتها سيتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط، بينما سيصل رصيد حسين داى إلى 10 نقاط ووقتها ستحدد نتيجة المباراة الأخرى بين جورماهيا وبترو أتلتيكو مصير صاحب بطاقة الصعود الثانية.