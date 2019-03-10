شكرا لقرائتكم خبر عن من هو السلمى حكم لقاء الأهلى و شبيبة الساورة فى دورى الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد أن أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن طاقم الحكام المقرر إدارته لمباراة الأهلى شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الاخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، والمقرر لها 16 مارس الجارى ، بقيادة التونسى صادق السالمى الذى تعد أهم المعلومات عنه كالتالى:

- السالمى من مواليد 1985 ، حيث يبلغ من العمر 34 عاما

- بدأ مشواره التحكيمى عام 2001، و أنضم للقائمة الدولية عام 2016 .

- أدار عدة لقاءات للفرق المصرية مثل المصرى ونهضة البركان المغربى بالكونفدرالية ، بيراميدز والمقاولون بالدورى.

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- سبق له إدارة مباريات للأهلى، أمام الوصل فى البطولة العربية و جيما الأثيوبى بدورى الأبطال ، ومنح خلالها إنذارا لأيمن أشرف لاعب الفريق الأحمر.

- أدار مباراة المنتخب المصرى أمام المغرب فى تصفيات أفريقيا للمحليين.

ويستضيف الأهلى نظيره شبيبة الساورة الجزائرى السبت المقبل بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى الأبطال على ملعب برج العرب بالأسكندرية