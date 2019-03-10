20 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 20 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الأحد ، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الداخلية، المقرر اقامتها في الثالثة عصر، غدا الاثنين ، على ستاد الشرطة بالعباسية، في الاسبوع ال 26 بالدوري. Advertisements اللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدي في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أسامة جلال – أحمد محسن - محمد دسوقي - عاصم سعيد – صلاح ريكو – محمد توني – هاني سعيد – مصطفى شبيطة – شيميلس بيكلى – ميدو جابر – صلاح عاشور – جون انطوى – باولن فوافي – محمد رمضان – أحمد جمال – حسام عبد الواحد . كان فريق المقاصة قد خاض، مرانه الاخير عصر اليوم الأحد ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن طلعت يوسف قائمة مباراة الداخلية للدخول في معسكر مغلق.

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