نتيجة مباراة الرجاء وحسنية اكادير في الكونفدرالية و تعرف على ترتيب المجموعة و القنوات الناقلة

نتيجة مباراة الرجاء وحسنية اكادير في كاس الكونفدرالية الافريقية اليوم الأحد 10 مارس 2019، و التى تأتى فى اطار مباريات الجولة الخامسة فى ور المجموعات، حيث يلعب الرجاء البيضاوي على أرضه بملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، مع حسنية اكادير فى المجموعة التى تضم نهضة بركان و فريق أوثو دويو الكونجولي، و يحتل نهضة بركان قمة المجموعة برصيد 8 نقاط، و يأتى فى المركز الثانى فريق أوثو دويو الكونجولي برصيد 5 نقاط، و فى الثالث يأتى حسنية أكادير برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل الرجاء المجموعة بثلاث نقاط فقط، و يهمه الفوز اليوم لتحسين مركزه فى المجموعة الأولى.

موعد مباراة الرجاء وحسنية اكادير

سيلتقى فريقى الرجاء البيضاوى وحسنية اكادير اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت المغرب و تونس، الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية و العراق و الثامنة بتوقيت الامارات و سلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وحسنية اكادير

المباراة مذاعة على قناة بى ان سبورت الرياضية و التى تمتلك الحقوق الحصرية لنقل كاس الكونفدرالية الافريقية، كما تذاع مباريات الكونفدرالية الافريقية على قنوات ارينا سبورت.

ترتيب المجموعة الاولى

نهضة بركان 8 نقاط

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أوثو دويو الكونجولي 5 نقاط

حسنية اكادير 4 نقاط

الرجاء البيضاوى 3 نقاط

بعد قليل سوف يبدأ اللقاء