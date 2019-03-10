كورة ستار livehd7 .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر يلا شوت | بث مباشر ماتش مانشستر...

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال yalla shoot| MAN UNITED VS ARSENAL | نطلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 18.30 توقيت القاهرة، 19.30 توقيت مكة المكرمة ، 16.30 توقيت جرينتش وتنقل مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على قناة بي إن سبورت إتش دي 2 كما يقوم المعلق الرياضي، خليل البلوشي، بالتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال كورة ستار

كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال – ويدخل الفريقان المباراة على طرفي نقيض، فمانشستر يونايتد يخوضها منتشياً بتحقيقه معجزة منتصف الأسبوع عندما قلب خسارته على ملعبه صفر-2 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فوز 3-1 في ملعب بارك دي برانس ليبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين سقط أرسنال بعشرة لاعبين أمام رين الفرنسي 1-3 الخميس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

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رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر – تشكيل مانشستر يونايتد من: دافيد دي خيا، أشلي يونج، ليندلوف، سمالينج، لوك شاو، ماتيتش، فريد، بوجبا، دالوت، لوكاكو، راشفورد

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مشاهدة مباراة أرسنال بث مباشر بدون تقطيع – تشكيل أرسنال من: لينو، ميتلاند نيلز، سوكراتيس، كوشيلني، مونريال، كولاسيناتش، تشاكا، رامسي، أوزيل، أوباميانج، لاكازيت.

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