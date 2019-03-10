كورة لايف kora live..الآن مشاهدة مباراة الهلال واشانتي كوتوكو بث مباشر يلا شوت حصري اليوم 10-03-2019...

كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال واشانتي كوتوكو بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف اون لاين كورة ستار، موعدنا اليوم مع مباراة قوية وهامة من مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث سيلتقي فريق الهلال السوداني وفريق اشانتي كوتوكو، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الهلال واشانتي كوتوكو اونلاين.

مباراة الهلال واشانتي كوتوكو بث مباشر

كورة لايف مباراة الهلال واشانتي كوتوكو بث مباشر، الجدير ذكره أن فريق الهلال السوداني يدخل اللقاء الناري وهو يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، كما يسعي لتحقيق الفوز وبذل قصاري جهوده لإحراز أهداف في هذا اللقاء، أما عن فريق اشانتي كوتوكو فأنه يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يأتي في المركز الثالث في جدول الترتيب فريق نكانا برصيد 6 نقاط، يليه في المركز الرابع فريق زيسكو يونايتد برصيد 4 نقاط، يلا شوت مباراة الهلال واشانتي كوتوكو بث مباشر.

موعد مباراة الهلال واشانتي كوتوكو

وسوف تبدأ المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الخرطوم والقدس والقاهرة، والساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، على ان تقوم قناة بي أن سبورت 1 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الهلال واشانتي كوتوكو