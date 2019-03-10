نتيجة مباراة الصفاقسي التونسي والنجم الساحلي فى الكونفدرالية

نتيجة مباراة الصفاقسي التونسي والنجم الساحلي تهم فئة عريضة من مشجعى الكرة التونسية، و التى ستقام اليوم الأحد 10 مارس، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات فى كأس الكونفدرالية الافريقية، فى اطار المجموعة الثانية، فريق النجم يحتل مقدمة المجموعة لرصيد سبع نقاط و يليه نادى الصفاقسى برصيد ست نقاط، و يأتى فى المركز الثالث فريق إينوجو رينجرز النيجرى برصيد أربع نقاط، و أخير فريق ساليتاس من بوركينا فاسو برصيد ثلاث نقاط، المباراة ستحدد بشكل كبير من سيصد إلى الدور التالى.

توقيت مباراة الصفاقسي التونسي والنجم الساحلي

سيبدأ لقاء الصفاقسي التونسي ضد النجم الساحلي فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت المغرب و تونس، السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الصفاقسي التونسي ضد النجم الساحلي

المباراة مذاعة على قناة بى ان سبورت الرياضية و التى تمتلك الحقوق الحصرية لنقل كاس الكونفدرالية الافريقية، كما تذاع مباريات الكونفدرالية الافريقية على قنوات ارينا سبورت.

ترتيب المجموعة

المركز الأول: النجم الساحلي برصيد 7 نقاط

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المركز الثاني: النادي الصفاقسي برصيد 6 نقاط

المركز الثالث: اينوجو رينجرز برصيد 4 نقاط

المركز الرابع: نادي ساليتاس برصيد 3 نقاط

فى خلال دقائق قليلة سيبدأ اللقاء المنتظر