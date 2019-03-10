اشتعال صراع هدافي الدوري الإنجليزي وأجويرو وصلاح وكين في المقدمة

كتب:أحمد أبو عقيل اشتعل صراع هدافي الدوري الإنجليزي مرة أخرى بين عدد كبير من نجوم الدوري. 6 نجوم في ثلاثة أندية يتنافسون على لقب الهداف للموسم الحالي يتقدمهم فريق مانشستر يونايتد، بلاعبين، هما، سيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلنج. فريق ليفربول هو الأخر ينافس بالنجم المصري محمد صلاح وساديو ماني.

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توتينهام ينافس أيضا بمهاجمه المخضرم هاري كين بينما يسعي بييري إميريك أوباميونج لاعب أرسنال اللحاق بركب الهدافين.



ويحتل الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صدارة الهدافين برصيد 18 هدفا يليه كلا من الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وهاري كين لاعب توتنهام برصيد 17 هدف. ويحتل الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صدارة الهدافين برصيد 18 هدفا يليه كلا من الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وهاري كين لاعب توتنهام برصيد 17 هدف. بينما سجل كلا من ساديو ماني وبييري أوباميونج 16 هدفا، يليهم رحيم ستيرلنج برصيد 15 هدف.



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