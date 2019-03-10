النني بديلا في قمة أرسنال ويونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، تشكيل الفريق لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات، في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي. ويحل محمد النني نجم المنتخب المصري على مقاعد بدلاء أرسنال، بعد استبعاده في المباريات السابقة من قائمة المباريات. وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: حراسة المرمى: لينو الدفاع: ميتلاند نيلز - سوكراتيس - كوسيلني - مونريال الوسط: كولاسيناك - تشاكا - رامسي- أوزيل Advertisements الهجوم: أوباميانج - لاكازيت فيما يبدأ جونار سولشاير المدير الفني ليونايتد بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: دي خيا الدفاع: يونج - ليندلوف - سمولينج - لوك شو الوسط: ماتتش - فريد - بوجبا - دالوت الهجوم: لوكاكو - راشفورد

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