فرصة الصدارة أمام الزمالك.. بترو أتلتيكو يفوز على حسين داي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

حقق فريق بترو أتلتيكو الأنجولي فوزًا بهدفين دون رد على نظيره نصر حسين داي الجزائري خلال المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

افتتح بترو أتليتكو أهداف المباراة عن طريق لاعبه ريكاردو استيفاو في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

الهدف جاء بعد احتساب حكم المباراة خطأ لصالح الفريق الأنجولي سدده ريكاردو مباشرة في مرمى نصر حسين داي مسجلًا الهدف الأول لفريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق الأنجولي في الدقيقة 37 سجلها اللاعب تياجو أزولاو على يسار الحارس.

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وأشهر الحكم الكارت الاصفر في وجه اللاعب خياط عبد الغني نجم فريق نصر حسين داي الجزائري، بعد الاعتراض على قرار احتساب ركلة الجزاء ليتأكد غيابه عن مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من البطولة.

ومع بداية الشوط الثاني حاول الفريق الجزائري تعديل النتيجة، وسنجت فرصتين متتاليتين مرت أحدهما على خط المرمى والأخرى تصدى لها حارس الفريق الأنجولي.

ويتصدر بترو أتليتكو جدول المجموعة الرابعة حاليًا برصيد 7 نقاط، بفارق المواجهات مع نصر حسين داي ثاني المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى جورماهيا الكيني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وخلفه الزمالك فى المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع جورماهيا فى التاسعة من مساء اليوم، الأحد ، فى الجولة ذاتها، وفي حالة فوز الفريق الأبيض سيتصدر جدول المجموعة ويزيد فرصه في التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة.