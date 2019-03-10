كلوب: صلاح كان الأفضل أمام بيرنلي لكن لن يرى أحد ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، لاعبه محمد صلاح بأفضل لاعب خلال مواجهة بيرنلي في الجولة الـ30 من الدوري الانجليزي التي أقيمت على آنفيلد.

وقال كلوب في تصريحاته التي أدلى بها عقب المباراة: "اليوم، بالنسبة لي محمد صلاح كان أفضل لاعب في الملعب، لكن لن تتمكن من رؤية ذلك في التقييم لأنه لم يسجل أهداف."

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صنع محمد صلاح هدف في فوز ليفربول على بيرنلي بنتيجة 4-2 في بطولة الدوري، غير أنه استمر بدون زيارة الشباك للمباراة الرابعة على التوالي.

وتحدث عن المنافسة على اللقب، قائلًا: "الرسالة التي أقولها اليوم هي أن لا أحد سيخلص منا (على مستوى الصراع على اللقب)."

واستمر ليفربول في ملاحقة مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق نقطة واحدة.