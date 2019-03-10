اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا اليوم بث مباشر لايف على beIN SPORTS

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مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا اليوم بث مباشر لايف على beIN SPORTS

يخوض الزمالك مباراة مهمة عندما يستضيف نظيره جورماهيا الكينى، على استاد برج العرب، فى التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا اليوم بث مباشر لايف على beIN SPORTS

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ويدخل أبناء ميت عقبة لقاء اليوم، وفى رصيده 5 نقاط جمعها من 4 لقاءات، فاز فى واحدة خارج ملعبه، وتعادل فى مباراتين، وخسر واحدة، ليحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة خلف نصر حسين داى الذى يأتى فى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، وفى المركز الثانى فريق جورماهيا بـ6 نقاط.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا اليوم بث مباشر لايف على beIN SPORTS

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين فى العاصمة الكينية "نيروبى"، فى أولى جولات المنافسة قد انتهى بفوز جورماهيا بنتيجة 2/4.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا اليوم بث مباشر لايف على beIN SPORTS

ويسعى الزمالك خلال مواجهة اليوم إلى تحقيق الفوز وتعديل مركزه فى المجموعة والوصول إلى النقطة 8، ليكون مطالب بتحقيق الفوز فى مباراته الأخيرة أمام نصر حسين داى أو التعادل حسب نتيجة مباراة الفريق الأنجولى أمام نظيره الجزائرى، المقرر لها اليوم، ليتأهل إلى الدور المقبل.