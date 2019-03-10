اونلاين | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم .. يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا كورة اون لاين koora live

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بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا يلا شوت كورة ستار مشاهدة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم livehd7 كورة لايف بي ان سبورت الأسطورة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر، يلتقي اليوم فريق الزمالك في مباراة الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية الافريقية مع فريق جورماهيا الكيني على ملعب برج العرب بالأسكندرية في مباراة لا تقبل جماهير الزمالك منها سوى الفوز ولا شئ غيره لضمان المنافسة وبقوة على بطاقة الصعود للدور القادم.

وتعتبر مباراة اليوم مباراة رد الدين الذي ألحقه الفريق الكيني بالفارس الأبيض في أولى جولات المجموعة حين استطاع هزيمة الزمالك برباعية مقابل هدفين في مباراة سيئة من جانب النادي المصري.

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يلا شوت بث مباشر الزمالك وجورماهيا اليوم كورة ستار zamalek live رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا يلا شوت بث مباشر كورة لايف الأسطورة بث مباشر، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة حيث تُنقل عبر قناة beINsport HD1 بتعليق المتميز علي محمد علي، تحت قيادة الحكم دانيل لاريا ومن المتوقع أن يبادر الزمالك بالهجوم منذ لحظات المباراة الأولى لاحراز الهدف الأول.

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بث مباشر مباراة الزمالك وجوماهيا اليوم في الكونفدرالية يلا شوت| الزمالك كورة لايف | مباراة الزمالك بث مباشر كورة أون لاين، وتعقدت وتشابكت أوراق المجموعة قبل انطلاق المباراة حيث حسم بترو أتليتكو نتيجة مباراته اليوم أمام نصر حسين داي الجزائري حيث انتهت المباراة بفو الفريق الأنجولي بترو بهدفين ورفع رصيده من النقاط للنقطة السابعة ليحتل صدارة المجموعة مؤقتا.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مباراة جورماهيا

ونعرض ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية وهو كالآتي:

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الفريق المركز النقاط

بترو أتليتكو الأول 7

نصر حسن داي الثاني 7

جورماهيا الثالث 6

الزمالك الرابع 5

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الاسطورة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا يلا شوت بث مباشر كورة ستار مباراة الزمالك اليوم الزمالك بث مباشر الآن، وتدور الآن الحسابات الخاصة بالمجموعة ولكن في جميع الأحوال يجب على الزمالك أن يفوز اليوم بنتيجة 2-0 أو أكثر بشرط وجود فارق هدفين أو ثلاثة حتى اذا تساوت نقاط الزمالك مع جورماهيا بعد الجولة السادسة يصعد الزمالك بنتيجة المواجهات المباشرة.

سوف يتم اضافة بث المباراة هنا قبلها

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