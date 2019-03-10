اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر في الدوري الانجليزي| مشاهدة مباراة man un اليوم

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر في الدوري الانجليزي| مشاهدة مباراة man un اليوم

يفتح استاد الإمارات أبوابه لاستضافة ديربي قوي سيجمع بين آرسنال ومانشستر يونايتد يوم الأحد القادم 10 فبراير2019، الموافق 3 رجب 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

فجر الشياطين الحُمر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما صعدوا إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب فريق باريس سان جيرمان، أما في الدوري فيمتلك الفريق 58 في المركز الرابع وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 29 جولة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 17 انتصار وتعادلوا في سبع وخسروا خمس مباريات.

يقدم أرسنال موسمًا رائعًا ونتائج جيدة حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي، فكانت آخر مبارياته أمام السبيرز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، أي في حال انتصار الجنرز في هذا اللقاء، سيخطف المركز الرابع من مانشستر يونايتد، فحتى الآن لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 17 لقاء، وتعادل في ست وهُزم مثلهم.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر في الدوري الانجليزي| مشاهدة مباراة man un اليوم

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 30).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : الإمارات .

المعلق : خليل البلوشي .

نتيجة مباراة الذهاب : مانشستر يونايتد (2-2) آرسنال.

موعد المباراة :

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

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8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيفتقد مانشستر يونايتد في هذا الديربي ضد آرسنال 6 لاعبين بداعي الإصابة، هم أنطونيو فالنسيا، أنتوني مارسيال، جيسي لينجارد، ماتيو دارميان، خوان ماتا، جيسي لينجارد، ولن يفتقد الشياطين الحمر أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر في الدوري الانجليزي| مشاهدة مباراة man un اليوم

سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي روميلو لوكاكو، جيمس جارنر، ماركوس راشفورد.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - كريس سمولينج - فيكتور لينديلوف - آشلي يونج

فريد - نيمانيا ماتيتش - آندير هيريرا

جيمس جارنر - روميلو لوكاكو - ماركوس راشفورد

الغيابات والتشكيل المتوقع لأرسنال

سيغيب عن أرسنال في هذا اللقاء الصعب الرباعي، لوكاس توريرا، روب هولدينج، داني ويلبك، هيكتور بييرين، بداعي الإصابة، وسيفتقد الفريق لوكاس توريرا بعد تعرضه لحالة طرد مباشرة في لقاء توتنهام في الجولة 29.

سيعتمد إيمري على نفس طريقته المعتادة في البريميرليج، وسيدفع بسوكراتيس في قلب الدفاع بجانب موستافي، وسيقود هجوم الجنرز في هذا اللقاء الثلاثي بيير-إيميريك أوباميانج، أليكساندر لاكازيت، مسعود أوزيل.

التشكيل | 4-3-3

بيرند لينو

سيد كولاشيناتس - شكودران موستافي - سوكراتيس باباستاثوبولوس - ستيفان ليشتشتاينر

ماتيو جيندوزي - جرانيت شاكا - آرون رامسي

بيير-إيميريك أوباميانج - أليكساندر لاكازيت - مسعود أوزيل

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر في الدوري الانجليزي| مشاهدة مباراة man un اليوم