اونلاين | لايف يلا شوت "النني" .. مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

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لايف يلا شوت "النني" .. مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

تبدأ بعد قليل مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر عبر الجمهورية أون لاين في مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الامارات يلا شوت لايف كورة ستار مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد جودة عالية.

بعد قليل سوف تبدأ مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة بث مباشر وحصري كورة أون لاين مشاهدة مباراة أرسنال واليونايتد في ملعب الامارات.

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الجمهورية أون لاين يقدم بث حصري ومباشر مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد مساء اليوم في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الامارات.

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يدخل مانشستر يونايتد بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف فى مباراة والتأهل لربع نهائي دوري الابطال.

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فى المقابل يدخل ارسنال اللقاء أملا في تعويض خيبة الأمل بعد السقوط بثلاثية مقابل هدف الخميس الماضى أمام رين الفرنسى بدور الـ16 من الدورى الأوروبى واقتراب الفريق من الخروج من البطولة.

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع فى الدورى الإنجليزى برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الخامس، علما بأن مانشستر سيتى يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 71 نقطة.

لايف يلا شوت "النني" .. مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD