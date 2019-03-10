اونلاين | شاهد البث المباشر مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد النارية بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد البث المباشر مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد النارية بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "بوابة الخليج 365" بث مباشر لمباراة أرسنال أمام نظيره مانشستر يونايتد، والتي تنطلق الساعة السادسة والنصف، على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى أرسنال للفوز من أجل انتزاع المركز الرابع من مانشستر يونايتد، والذي يبعد عنه بفارق نقطة وحيدة، وضمان مقعد أوروبي، كما يرغب في الانتقام من كتيبة الشياطين، خلال المباراة، بعد أن تجرعوا مراراة الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، على يد اليونايتد، لا سيما أنهما يتنافسان على المقعد المؤهل لدوري

أبطال أوروبا، لذلك ستكون المباراة لها نكهة خاصة.

في حين يسعى مانشستر يونايتد المنتعش أوروبيًا بعد "ريمونتادا" ولا أروع بدوري أبطال أوروبا، وإقصاء خصمه باريس سان جيرمان الفرنسي، والصعود للدور القادم، لمواصلة النتائج الإيجابية في الدوري، بقيادة المدرب أولي سولشاير، الذي يسير على خطى ثابت مع الفريق خلال مباريات الدوري، والوصول إلى المركز الرابع، لذلك ستكون المباراة هامة للشياطين الحمر من أجل توسيع

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الفارق مع أرسنال، وضمان مقعد أوروبي في الموسم المقبل.

ومن المحتمل أن يكون لاعب الفريق، أنتوني مارسيال، جاهزًا لمباراة أرسنال بعد غياب بسبب الإصابة، و أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن مارسيال أصبح جاهزا لمواجهة آرسنال بعد التعافي من الإصابة، التي غيبته عن آخر 5 مباريات منذ إصابته في مواجهة الذهاب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة المدفعجية قد تشهد عودة أندير هيريرا، ونيمانيا ماتيتش من الإصابة، إضافة إلى تواجد بول بوجبا، وإيريك بايلي أيضًا.

شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد النارية بالدوري الإنجليزي