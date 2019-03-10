رياضة | التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد في مواجهة أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد في مواجهة أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي أرسنال، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

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خط الدفاع : يونج - ليندلوف - سمولينج - لوك شاو.

خط الوسط : ماتيتش - فريد - دالوت - بوجبا.

خط الهجوم : لوكاكو - راشفورد.