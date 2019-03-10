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رياضة | التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد في مواجهة أرسنال

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أعلن سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي أرسنال، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

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خط الدفاع : يونج - ليندلوف - سمولينج - لوك شاو.

خط الوسط : ماتيتش - فريد - دالوت - بوجبا.

خط الهجوم : لوكاكو - راشفورد.

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