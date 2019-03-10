رياضة | أوباميانج يقود هجوم أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباميانج يقود هجوم أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يوناي ايمري المدير الفني لنادي أرسنال، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي مانشستر يونايتد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

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خط الدفاع : نيلس - كوسينلي - سوكراتس - مونريال.

خط الوسط : كولاسيناك - تشاكا - رامسي - اوزيل.

خط الهجوم : أوباميانج - لاكازيت.