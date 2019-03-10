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رياضة | مورينيو يحدد أولى صفقات الريال الصيفية

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تشير التقارير الصحفية الإسبانية في الوقت الحالي، إلى اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو من القيادة الفنية لنادي خلفاً لسانتياجو برنابيو صاحب الأداء السيء والنتائج غير المرضية للمدريديستا.

 

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن تعيين مورينيو مدرباً لريال مدريد، أصبح أقرب خيار للرئيس فلورنتينو بيريز بسبب رفض زيدان العودة للملكي.

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وأكد الموقع الإسباني على أن مورينيو بدأ يفكر في الخيارات الممكنة والمتاحة للتعاقد معها من أجل بناء الفريق المدريدي مجدداً بعد انهياره عقب رحيل انخفاض مستوى نجومه.

 

واقترح "السبشيال وان" على رئيس الريال التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط ، لتعويض رحيل بعض من نجوم خط الوسط في الميرينيجي مثل إيسكو ولوكا مودريتش.

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