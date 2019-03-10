رياضة | دفاع ليفربول يسجل رقما سلبيا في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع ليفربول يسجل رقما سلبيا في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ليفربول فوزا مثيرا، علي منافسه فريق بيرنلي، بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح دفاع ليفربول يعاني من ضعف كبير منذ بداية عام 2019، ومع بعض الإصابات التي ضربت بالفريق في الفترة الأخيرة، وتأثر الفريق بغياب بعض نجومه على مستوى الخط الخلفي.

واستقبل ‏ليفربول 9 اهداف في عام 2019 خلال 10 مباريات، بينما في عام 2018 استقبل 8 اهداف فقط خلال 20 مباراة في الدوري الإنجليزي.