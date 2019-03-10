رياضة | عاجل.. أزمة نارية تهدد الأهلي قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة نارية تهدد الأهلي قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الأشعة التي خضع لها صباح اليوم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بإلتواء فى الكاحل وستتحدد مدة غيابه عقب عودة اللاعب إلى القاهرة.

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وكان الشناوى قد غادر مباراة الأهلى وفيتا كلوب للإصابة، إثر سقوط أحد لاعبى فيتا كلوب على قدمه فى كرة مشتركة، ليحل محله الحارس علي لطفي، بدوري أبطال إفريقيا، ليقترب الشناوي من الغياب عن مباراة الزمالك، بالدوري العام نهاية الشهر الجاري.

وتلقى الأهلي هزيمة أمام فيتا كلوب الكونغولي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الشهداء في كينشاسا، بالجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.