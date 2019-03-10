رياضة | إحصائية رائعة تنصب "فان دايك" ملكا على عرش المدافعين في العالم

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قدم الهولندي فيرجيل فان ديك مستوى جيد خلال مباراة فريقه ليفربول ضد بيرنلي مساء اليوم الأحد والموافق 10 مارس في منافسات الدوري النجليزي الممتاز.

وقال حساب "Squawka" المتخصص في الإحصائيات الرياضية، إن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قد فاز بآخر 18 إلتحاما هوائيا على الأنفيلد في البريميرليج لم يخسر أي إلتحام هوائي مُنذ يناير.

حقق نادي ليفربول الفوز على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الأحد ويأتي ذلك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

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وجاءت رباعية ليفربول عن طريق كلاً من؛ روبرتو فيرمينو "هدفين" وساديو ماني "هدفين"، فيما سجل ثنائية بيرنلي كلاً من آشلي ويستورد ويوهات بيرج.

ويحتل نادي ليفربول حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 73 نقطة بينما بيرنلي يتواجد بالمركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.