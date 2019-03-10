رياضة | فيرمينو يحقق رقما مميزا مع ليفربول

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ساهم البرازيلي روبيرتو فيرمينو في فوز نادي ليفربول على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات أن روبيرتو فيرمينو قد ساهم في 100 هدف (سجل 63، صنع 37) تحت قيادة يورجن كلوب في جميع المسابقات أكثر من أي لاعب آخر في النادي في هذه المدة.

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وأحرز رباعية ليفربول عن طريق كلاً من؛ روبرتو فيرمينو "هدفين" وساديو ماني "هدفين"، فيما سجل ثنائية بيرنلي؛ الثنائي آشلي ويستورد ويوهات بيرج.

ويحتل نادي ليفربول حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 73 نقطة بينما بيرنلي يتواجد بالمركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.