رياضة | ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوز بترو أتليتكو على نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوز بترو أتليتكو على نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بترو أتليتكو الأنجولي فوزًا مستحقًا، على حساب ضيفه نصر حسين داي الجزائري، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات من الكونفدرالية.

وفي نفس المجموعة سيلتقي الزمالك مع جورماهيا الكيني مساء اليوم، حيث أن الفوز يجعل الفريق الأبيض يصعد لصدارة المجموعة.

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وفيما يلي ترتيب المجموعة بعد فوز بترو أتليتكو على نصر حسين داي :-

1- بترو أتليتكو 7 نقاط

2- نصر حسين داي 7 نقاط

3- جورماهيا 6 نقاط

4- الزمالك 5 نقاط