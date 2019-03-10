رياضة | بترو أتليتكو يهزم نصر حسين داي ويشعل مجموعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بترو أتليتكو يهزم نصر حسين داي ويشعل مجموعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق بترو أتليتكو الأنجولي فوزًا مستحقًا، على حساب ضيفه نصر حسين داي الجزائري، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات من الكونفدرالية.
وفي نفس المجموعة سيلتقي الزمالك مع جورماهيا الكيني مساء اليوم، حيث أن الفوز يجعل الفريق الأبيض يصعد لصدارة المجموعة.
وتغلب بترو أتلتيكو بهدفين نظيفين على فريق نصر حسين داي الجزائري، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع نصر حسين داي.
ويملك الزمالك فرصة تصدر المجموعة في حال فوزه على خصمه اليوم، حيث سيرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، مع الانتظار لنهاية الجولة الأخيرة لحسم صراع الصعود.