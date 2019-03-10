رياضة | بترو أتليتكو يهزم نصر حسين داي ويشعل مجموعة الزمالك

حقق بترو أتليتكو الأنجولي فوزًا مستحقًا، على حساب ضيفه نصر حسين داي الجزائري، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات من الكونفدرالية.

وفي نفس المجموعة سيلتقي الزمالك مع جورماهيا الكيني مساء اليوم، حيث أن الفوز يجعل الفريق الأبيض يصعد لصدارة المجموعة.

وتغلب بترو أتلتيكو بهدفين نظيفين على فريق نصر حسين داي الجزائري، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع نصر حسين داي.