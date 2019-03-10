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رياضة | لايف اتش دي بث مباشر مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 10-3-2019

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف اتش دي بث مباشر مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 10-3-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الخليج 365 خدمة البث المباشر لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، في إطار الأسبوع الـ30 من مباريات الممتاز، اليوم، الأحد 1-3 -2019.

ويمكن مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، التي تقام على استاد الإمارات، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 6:30 مساءً.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، ويليه أرسنال في المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

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