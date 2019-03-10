رياضة | بعد اقتراب رمضان صبحي من حماية عرين الأهلي.. 5 مواقف سابقة لاتنسى للنجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب رمضان صبحي من حماية عرين الأهلي.. 5 مواقف سابقة لاتنسى للنجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني، صدمة قوية بعد التأكد من غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.

الشناوي، تعرض للإصابة بأنكل القدم عقب مرور 20 دقيقة فقط، من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي، مساء أمس على ملعب الشهداء في كينشاسا، بالمباراة التي انتهت لصالح الأخير بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتعقدت الأمور داخل الفريق الكروي، حيث لن يتواجد أي حارس بديل لصالح علي لطفي والذي سيحرس العرين الأحمر، بالمباراة المقبلة، في ظل غياب شريف إكرامي، أيضًا للإصابة.

وترددت أنباء قوية حول نية لاسارتي، في تجهيز رمضان صبحي صانع الألعاب لمركز حراسة المرمى ليكون بديلًا لـ"لطفي"، بمباراة الساورة الجزائري.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أبرز اللاعبين محليًا وعالميًا إضطرت لسد عجز حراسة المرمى بأنديتهم من خلال التقرير الآتي:-

1_ "شادي محمد"

يعد شادي محمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أشهر لاعبي الدوري المحلي، والتي ارتدت قفاز الحراسة.

واضطر مدافع الأهلي السابق، الوقوف حارسًا بنهائي كأس مصر الشهير أمام المقاولون العرب، موسم 2003_ 2004.

جاء وقوف شادي في حراسة المرمى، بعدما أجرى البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الفريق حينذاك، تغييراته الثلاثة بين شوطي المباراة، ليتعرض أمير عبد الحميد حارس الأهلى للإصابة، ليضطر شادي، لشغل مركز حراسة المرمى، ويُصاب مرماه بهدف قاتل، يخسر به الفريق الأحمر اللقب لمصلحة ذئاب الجبل.

2_ "هاني سعيد"

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قام هاني سعيد مدافع فريق مصر المقاصة، بحراسة مرمى فريقه أمام الداخلية، عقب قرار حكم اللقاء بطرد الحارس مصطفى كمال بتلك المباراة.

جاء وقوف مدافع مصر السابق حارسًا بعد أن اجرى المدير الفني جميع تبديلاته، بالمباراة التي أقيمت فى موسم 2013-2014.

3_ "مدحت رمضان"

اضطر مدحت رمضان لاعب وسط فريق الإنتاج الحربي، لشغل مركز حراسة مرمى فريقه بالمباراة الشهيرة أمام الأهلي، موسم 2012.

جاء ذلك بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه نادر سعد حارس الفريق العسكرى، عقب استنفاذ تبديلات الإنتاج، بأخر دقائق المباراة.



4_ "رامي صبري"

يعتبر رامي صبري مدافع فريق إنبي، أخر اللاعبين المحليين، التي شغلت منصب حراسة المرمى، بالكرة المصرية.

واضطر المدافع اليترولي، للوقوف كحارسًا لفريقه منذ عدة أسابيع أمام المصري البورسعيدي، عقب طرد عمرو حسام الحارس الأساسي، خلال المباراة واستنفاذ المدير الفني جميع تبديلاته، لتنتهي المباراة للفريق البورسعيدي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، بدوري الموسم الحالي.

5_ "داني ألفيس"

يعتبر البرازيلي داني ألفيش ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أبرز اللاعبين عالميًا التي شغلت مركز حراسة المرمى.

وتحول ألفيش، لحارس مرمى فريقه باريس سان جيرمان أمام سوشو بكأس فرنسا بالدقيقة الأخيرة، عقب طرد كيفن تراب الحارس الأساسي واستنفاذ جميع التبديلات، خلال المباراة التي انتهت برباعية للفريق الباريسي الموسم الماضي.