رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ليفربول الفوز على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الأحد ويأتي ذلك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت رباعية ليفربول عن طريق كلاً من؛ روبرتو فيرمينو "هدفين" وساديو ماني "هدفين"، فيما سجل ثنائية بيرنلي كلاً من آشلي ويستورد ويوهات بيرج.

ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي كالتالي:

1- مانشستر سيتي: 74 نقطة

2- ليفربول: 73 نقطة

3- توتنهام: 61 نقطة

4- مانشستر يونايتد: 58 نقطة

5- آرسنال: 57 نقطة

6- تشيلسي: 56 نقطة

7- وولفرهامبتون: 43 نقطة

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8- واتفورد: 43 نقطة

9- وست هام: 39 نقطة

10- ليستر سيتي: 38 نقطة

11- إيفرتون: 37 نقطة

12- بورنموث: 37 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد: 34 نقطة

14- كريستال بالاس: 33 نقطة

15- برايتون: 33 نقطة

16- ساوثهامبتون: 30 نقطة

17- بيرنلي: 30 نقطة

18- كارديف: 28 نقطة

19- فولهام: 17 نقطة

20- هدرسفيلد: 14 نقطة