رياضة | ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد لقاء ليفربول.. ماني يتقدم وصلاح "محلك سر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد لقاء ليفربول.. ماني يتقدم وصلاح "محلك سر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل صراع ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي مع انطلاق مباريات الجولة 30 من البريميير ليج.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

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ويتصدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا متفوقًا بفارق هدف عن محمد صلاح نجم ليفربول وزميله ساديو ماني وهاري كين مهاجم توتنهام أصحاب المركز الثاني برصيد 17 هدفًا.

وتقدم ساديو ماني في ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعدما أحرز هدفين في فوز ليفربول على بيرنلي بينما لم يسجل محمد صلاح ووقف محلك سر.



ويحتل بيير أوباميانج مهاجم أرسنال المركز الثالث في ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا قبل مباراة مانشستر يونايتد اليوم.

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