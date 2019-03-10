رياضة | ليفربول يضرب بيرنلي برباعية ومحمد صلاح يفشل في التسجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يضرب بيرنلي برباعية ومحمد صلاح يفشل في التسجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً ثميناً من فريق بيرنلي باربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح منذ بداية اللقاء ونجح في المساهمة بهدفين لزملائه على مدار الـ90 دقيقة.

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تقدم بيرنلي أولا عن طريق اشلي ويستوود في الدقيقة السادسة، وتعادل فيرمينو في الدقيقة 19 قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني سجل فيرمينيو الهدف الثالث في الدقيقة 76 من هجمة سريعة لمحمد صلاح، وقبل نهاية المباراة بدقائق نجح بيرنلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق جودموندسون ثم اختتم مهرجان الاهداف ساديو ماني لصالح ليفربول بالهدف الرابع لينتهي اللقاء 4-2.

وبهذه النتيجة يرفع ليفربول رصيده للنقطة 73 في المركز الثاني فيما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.