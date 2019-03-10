بعد الخمسة السابقين.. مارادونا يعترف بأبوة 3 أبناء غير شرعيين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترف النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، بأبوته لثلاثة أولاد ولدوا في دولة كوبا، يضافوا إلى الأولاد الخمسة الذين سبق أن اعترف بهم.

ووفقا لما أعلن محاميه، ماتيا مورلا، في تصريحات له عبر قناة “كنالي تريسي”، فإن ماردونا له 3 أولاد في كوبا، وعلى اتصال بهم.

نجم نادي نابولي السابق بعد اعترافه يكون أبا لـ 8 أولاد، حيث عرف عنه خلال حياته خوضه نزاعات قضائية لمطالبته الاعتراف بالأبوة.

جيانينا، ابنة مارادونا البالغة من العمر 29 عاما، كانت سعيدة بهذا الخبر، حيث قالت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: 3 آخرون وسيكون لديك فريق من 11 فردا.. هيا، يمكنك أن تفعل ذلك.

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جيانينا، وشقيقتها دالما البالغة من العمر 31 عاما، على خلاف مع مارادونا، بعدما قررتا الوقوف إلى جانب والدتهما كلوديا فيلافان، في معركتها القضائية التي حدثت في أعقاب تفكك زواجهما الذي دام من 1984 حتى 2003.

المحامي قال في تصريحات له: إن مارادونا لن يطعن في دعوى الأبوة في كوبا، حيث خضع لاعب كرة القدم السابق بشكل متقطع لعلاج من إدمان الكوكايين بين عامي 2000 و2005، دييجو سيتحمل مسئولية ما عليه من مسئوليته.. لقد رفعت الدعوى -الأبوة من قبل الوالدة- لكن باحترام كبير.

مارادونا - بطل مونديال 1986 البالغ من العمر 58 عاما - نفى لسنوات أن يكون لديه أي أطفال غير بنتيه من فيلافان، لكنه اضطر إلى الاعتراف بدييجو جونيو صاحب الـ 32 عاما، ويانا (22 عاما) بعد معركة قضائية طويلة مع والدتيهما.. والولد الخامس، دييجو فرناندو البالغ من العمر 6 سنوات، كان من علاقة حديثة مع الأرجنتينية فيرونيكا أوخيدا.

ويعمل مارادونا، الذي يعد على نطاق واسع أفضل من لمس كرة القدم في التاريخ، حاليا كمدرب لفريق الدرجة الثانية المكسيكي دورادوس دي سينالوا.