انت الان تتابع تفاصيل خبر من الألف إلى الياء.. مونديال قطر في 11 إنفوجرافاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 05:31 مساءً - أفرد "الخليج 365" مساحة واسعة للحديث عن مونديال قطر، الذي سيقام شتاء عام 2022، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وذلك تزامناً مع بدء العد التنازلي لصافرة البداية.

واحتفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، التي تُعد الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022، بهذا الحدث الكروي غير المسبوق في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج؛ باستعراض آخر المستجدات والمشاريع التي تجري على قدم وساق لاستضافة النسخة المونديالية المقبلة.

وفي هذا السياق، نشر "الخليج 365" سلسلة إنفوجرافات رياضية تتحدث عن "العرس الكروي المرتقب"، من بينها 8 إنفوجرافات لملاعب "قطر 2022"، باتت مرجعاً لوسائل الإعلام القطرية والخليجية والعربية.

تجدر الإشارة إلى أن مونديال قطر سيقام، لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم، في فصل الشتاء، في ظل أجواء مناخية مثالية، ومن المقرر أن تنطلق مباراة الافتتاح في 21 نوفمبر 2022، على أن يحتضن استاد "لوسيل" المواجهة الختامية، في 18 ديسمبر؛ تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر.

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