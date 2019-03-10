انت الان تتابع تفاصيل خبر بفوز شاق.. برشلونة يثير قلق أنصاره قبل لقاء الأبطال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 05:31 مساءً - أثار نادي برشلونة قلق جماهيره في كل مكان بفوزه الشاق على ضيفه رايو فاليكانو بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويُعد فاليكانو صاحب أسوأ دفاع في البطولة الإسبانية بـ48 هدفاً في شباكه، لتجد جماهير برشلونة نفسها في وضع حرج قبل مواجهة ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

بهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى 63 نقطة في الصدارة، في حين تجمّد رصيد رايو فاليكانو عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

بادر رايو فاليكانو بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ24 عبر راؤول دي توماس، إلا أن برشلونة أدرك التعادل في الدقيقة الـ38 برأسية مدافعه المخضرم جيرارد بيكيه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

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وانبرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتنفيذ ركلة جزاء بنجاح في شباك الضيوف، موقعاً على ثاني أهداف برشلونة في الدقيقة الـ51، قبل أن يعزز "العضاض" الأوروغواياني لويس سواريز تقدم "البارسا" بهدف ثالث في الدقيقة الـ82.

وبات ميسي ثاني أكثر لاعب مشاركة مع برشلونة في الدوري الإسباني بـ443 لقاء، ليتخطى القائد السابق للعملاق الكتالوني أندريس انييستا، في حين يتصدر تشافي هيرنانديز القائمة بـ505 مباريات.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، حقق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً على ضيفه ليغانيش بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "واندا متروبوليتانو".

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ساؤول نيغويز في الدقيقة الـ50، ليصل "الروخي بلانكوس" إلى النقطة 56 في وصافة جدول ترتيب الليغا، في حين تجمّد رصيد ليغانيس عند 33 نقطة بالمركز الثالث عشر.