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ليفربول يقلب الطاولة ويضع السيتي تحت الضغط

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خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 05:31 مساءً - قلص نادي ليفربول الفارق بينه وبين مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الممتاز لكرة القدم إلى نقطة؛ بفضل فوزه المثير على ضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من المسابقة المحلية.

يدين فريق المدرب الألماني بالفضل بهذا الفوز إلى نجميه؛ البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، اللذين سجّلا الرباعية مناصفة، في الدقائق الـ19 و29 و67 و90+3.

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في الجهة المقابلة، جاء هدفي الضيوف عبر أشلي ويستوود والآيسلندي يوهان بيرغ جودموندسون، في الدقيقتين السادسة و90+1.

بهذا الانتصار وصل رفاق النجم المصري محمد صلاح إلى النقطة 73، ليُضيّق الخناق على مانشستر سيتي متزعم الترتيب، في حين توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة بالمركز السابع عشر.

وتقام لاحقاً مواجهتين تجمع الأولى بين وضيفه وولفرهامبتون، في حين يستقبل آرسنال منافسه مانشستر يونايتد قمة لقاءات الجولة الـ30.

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