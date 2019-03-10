ميلاد راكيتيتش.. رحلة قائد ثورة الكروات المونديالية

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تحتفل الكرة الكرواتية اليوم بعيد ميلاد واحد من أفراد الجيل الذهبي الذي وصل إلى نهائي مونديال روسيا الصيف الماضي، إنه إيفان راكيتيتش نجم برشلونة

عندما يذكر اسم كرواتيا، فأول ما يأتي إلى الذهن مباشرة الإنجاز التاريخي باحتلال المركز الثالث في مونديال فرنسا 1998 بقيادة المهاجم التاريخي دافور سوكر، ذلك الإنجاز الذي عاشت عليه الكرة الكرواتية لسنوات طويلة، ظنا منها أنه سيكون الإنجاز الأفضل على مر العصور، حتى أفرزت كرواتيا جيلًا ذهبيا العام الماضي، نجح في الوصول إلى نهائي مونديال روسيا، ذلك الجيل الذي قاده لوكا مودريتش اللاعب الأفضل في العالم، وإلى جواره إيفان راكيتيتش والذي يحتفل اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ31.

النشأة والمسيرة ولد إيفان راكيتيتش يوم 10 مارس من عام 1988 في مدينة راينفيلدن لأبوين من أصول كرواتية، ليقضي طفولته والسنوات الأولى من مسيرته في سويسرا، حيث جذب بعمر 16 عامًا أنظار الكشافين في نادي بازل السويسري، والذي خاض معه أول مباراة يوم 29 سبتمبر من عام 2005 في كأس الاتحاد الأوروبي، ليتوج مع بازل



ولد إيفان راكيتيتش يوم 10 مارس من عام 1988 في مدينة راينفيلدن لأبوين من أصول كرواتية، ليقضي طفولته والسنوات الأولى من مسيرته في سويسرا، حيث جذب بعمر 16 عامًا أنظار الكشافين في نادي بازل السويسري، والذي خاض معه أول مباراة يوم 29 سبتمبر من عام 2005 في كأس الاتحاد الأوروبي، ليتوج مع بازل بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري السويسري موسم 2006- 2007، إلى جانب تتويجه في نفس الموسم بجائزة أفضل هدف في العام في سويسرا، ذلك الهدف الذي سجله في شباك سانت جيلين يوم 22 أكتوبر من عام 2006. النشأة والمسيرةولد إيفان راكيتيتش يوم 10 مارس من عام 1988 في مدينة راينفيلدن لأبوين من أصول كرواتية، ليقضي طفولته والسنوات الأولى من مسيرته في سويسرا، حيث جذب بعمر 16 عامًا أنظار الكشافين في نادي بازل السويسري، والذي خاض معه أول مباراة يوم 29 سبتمبر من عام 2005 في كأس الاتحاد الأوروبي، ليتوج مع بازل بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري السويسري موسم 2006- 2007، إلى جانب تتويجه في نفس الموسم بجائزة أفضل هدف في العام في سويسرا، ذلك الهدف الذي سجله في شباك سانت جيلين يوم 22 أكتوبر من عام 2006. ولم يحتج راكيتيتش لقضاء الكثير من الوقت من أجل الرحيل إلى الدوريات الكبرى، حيث انضم إلى شالكة الألماني في صيف 2007 مقابل 5 ملايين يورو. وقدم راكيتيتش مستويات مميزة مع شالكة، وقاد الفريق للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الألماني في موسم 2007- 2008. وفي الميركاتو الشتوي عام 2011، انضم راكيتيتش إلى إشبيلية الإسباني لمدة 4 سنوات ونصف مقابل 2,5 مليون يورو، وقدم عروضا طيبة مع الفريق الأندلسي خاصة في الدوري الأوروبي، لينتقل إلى برشلونة في صيف 2014 ويتوج بكل الألقاب الممكنة مع العملاق الكتالوني. المسيرة الدولية

بدأ راكيتيتش باللعب الدولي برفقة المنتخب السويسري تحت 17 سنة وتحت 19 و21 سنة، ولكن قبل استدعاء المنتخب الكرواتي له بقيادة المدرب سلافين بيليتش، ليخوض أول مباراة دولية له يوم 8 سبتمبر من عام 2007 في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2008 أمام إستونيا. المسيرة الدوليةبدأ راكيتيتش باللعب الدولي برفقة المنتخب السويسري تحت 17 سنة وتحت 19 و21 سنة، ولكن قبل استدعاء المنتخب الكرواتي له بقيادة المدرب سلافين بيليتش، ليخوض أول مباراة دولية له يوم 8 سبتمبر من عام 2007 في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2008 أمام إستونيا. وشارك في أول بطولة له في يورو 2008 الذي أقيم في سويسرا والنمسا، وكان حينها ثاني أصغر لاعب في البطولة، وشارك بعدها في مونديال 2010 ويورو 2012 ومونديال 2014 ويورو 2016 إضافة إلى كأس العالم الأخير في 2018. أرقامه

بازل: خاض مع الفريق السويسري 46 مباراة في جميع المسابقات صنع خلالها 11 هدفًا. أرقامهبازل: خاض مع الفريق السويسري 46 مباراة في جميع المسابقات صنع خلالها 11 هدفًا. شالكة: شارك مع الفريق الألماني في 135 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 16 هدفًا. إشبيلية: خاض مع الفريق الأندلسي 149 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 34 هدفًا. برشلونة: شارك مع العملاق الكتالوني في 254 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 35 هدفًا. منتخب كرواتيا: خاض راكيتيتش 100 مباراة دولية سجل خلالها 15 هدفًا. بطولاته

- الدوري السويسري مع بازل موسم 2006- 2007. بطولاته- الدوري السويسري مع بازل موسم 2006- 2007. - الدوري الأوروبي مع إشبيلية موسم 2013- 2014. - الدوري الإسباني مع برشلونة موسم 2014- 2015 و2015- 2016 و2017- 2018. - كأس ملك إسبانيا مع برشلونة موسم 2014- 2015 و2015- 2016 و2016- 2017 و2017- 2018. Advertisements - السوبر الإسباني مع برشلونة عامي 2016 و2018. - دوري أبطال أوروبا مع برشلونة موسم 2014- 2015. - السوبر الأوروبي مع برشلونة 2015. - كأس العالم للأندية مع برشلونة 2015. - وصيف كأس العالم 2018 مع منتخب كرواتيا. ألقابه الفردية

- أفضل لاعب صاعد في الدوري السويسري موسم 2006- 2007. ألقابه الفردية- أفضل لاعب صاعد في الدوري السويسري موسم 2006- 2007. - أفضل هدف في الدوري السويسري موسم 2006- 2007. - جائزة اللعب النظيف في الدوري الإسباني موسم 2013- 2014. - أفضل لاعب في شهر يناير بالدوري الإسباني لعام 2014. - رجل المباراة في نهائي الدوري الأوروبي عام 2014. - الوجود في فريق الموسم بالدوري الإسباني موسمي 2013- 2014 و2014- 2015. - الوجود في فريق الموسم بالدوري الأوروبي 2013- 2014. - الوجود في فريق الموسم بدوري أبطال أوروبا 2014- 2015. - أفضل لاعب كرة قدم في كرواتيا عام 2015. - أفضل رياضي كرواتي في عام 2015.

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